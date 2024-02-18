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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار.. مفاجأة في أسعار اللحوم والدواجن.. رسالة هامة من الداخلية للأجانب.. الكشف عن وثائق سرية خاصة

اللحوم
اللحوم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في أهم الأخبار.

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد
 

هل تنخفض قبل رمضان؟.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأحد
 

قناة جونقلي ومشروعات عملاقة.. حلول جذرية لأزمة المياه في مصر
 

إيقاف الخدمات.. رسالة هامة من الداخلية للأجانب المتواجدين في البلاد
 

ناقد رياضي يفتح النار علي فيتوريا: كل كلامه غلط
 

احصل على فرصة لمنح دراسة في السنغال.. تفاصيل التقديم
 

درع وسيف.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى الجيش المصري العظيم
 

بعد 50 عاما.. تفاصيل الكشف عن وثائق سرية خاصة بـ حرب أكتوبر
 

نتنياهو يرفض الدعوات لانتخابات مبكرة وسط تظاهرات في تل أبيب
 

اسعار الدواجن الأعلاف رمضان اسعار اللحوم قناة جونقلي الداخلية

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