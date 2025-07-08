رئيس اتحاد البنوك لصدى البلد: لا يمكن الحسم بأن البنوك تعمل بشكل طبيعي.. وفروع تقدم جميع الخدمات

صرح محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلى المصرى فى تصريح خاص لصدى البلد بأنه لا يمكن الحسم بأن جميع البنوك تعمل بشكل طبيعى عقب حريق سنترال رمسيس .

وأضاف الأتربي، فى تصريح خاص، أن الوضع الحالى “أن هناك فروعا كثيرة تقدم جميع الخدمات والأمور فى طورها إلى استعادة الخدمات بشكل كامل تدريجيا”.

يذكر أن حريقا ضخما نشب بالأمس بسنترال رمسيس والذى يعد أحد أهم ركائز الاتصالات بمصر وهو ما أثر على كثير من الخدمات .

من جانبه أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، أن الجهود المكثفة جارية لاستعادة خدمات الاتصالات التي تأثرت نتيجة الحريق، الذي اندلع مساء امس في إحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس، التابع للشركة المصرية للاتصالات، وتسبب الحريق في توقف مؤقت لبعض الخدمات، مما استدعى تدخلًا فوريًا من فرق الدفاع المدني والفرق الفنية المختصة.

وأوضح الجهاز ، أن الشركة المصرية للاتصالات قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية بفصل التيار الكهربائي بالأمس عن السنترال كإجراء احترازي، لضمان السيطرة على الحريق وحماية المعدات الأساسية.