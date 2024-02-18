ناقد رياضي يفتح النار علي فيتوريا: كل كلامه غلط

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات الناقد الرياضي فتحي سند عبر حسابه بموقع فيسبوك.
و قال فتحي سند مع الاعلامي شوبير : "الصعود لكأس العالم مسألة سهلة، اللي مش سهل إن منتخب مصر وشخصيته وهيبته في أفريقيا ترجع زي الأول".
و عن رأية في تصريحات فيتوريا بعد رحيله عن تدريب منتخب مصرقال :"كل كلامه غلط.
واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب على التشكيل النهائي لأعضاء المنتخب وجاء كالتالي :
طارق سليمان : مدرب عام
محمد عبد الواحد : مدرب
سعفان الصغير : مدرب حراس .
مانويل باريونوفو : مدرب أحمال "برازيلي "
وليد بدر : مدير إداري
كما تقرر استمرار الجهاز الطبي و الإداري