ناقد رياضي يفتح النار علي فيتوريا: كل كلامه غلط

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات الناقد الرياضي فتحي سند عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و قال فتحي سند مع الاعلامي شوبير : "الصعود لكأس العالم مسألة سهلة، اللي مش سهل إن منتخب مصر وشخصيته وهيبته في أفريقيا ترجع زي الأول".

و عن رأية في تصريحات فيتوريا بعد رحيله عن تدريب منتخب مصرقال :"كل كلامه غلط.

و‏استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب على التشكيل النهائي لأعضاء المنتخب وجاء كالتالي :

‏طارق سليمان : مدرب عام

‏محمد عبد الواحد : مدرب

‏سعفان الصغير : مدرب حراس .

‏مانويل باريونوفو : مدرب أحمال "برازيلي "

‏وليد بدر : مدير إداري

‏كما تقرر استمرار الجهاز الطبي و الإداري