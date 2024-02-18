إيقاف الخدمات.. رسالة هامة من الداخلية للأجانب المتواجدين في البلاد

أكد مصدر أمني أنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد آخر يونيو القادم "وفقاً للمُهلة المحددة".

وذلك فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التى تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية، فى وقت سابق أنه فى إطار ضوابط تدقيق أوضاع الأجانب المتواجدين بالبلاد يتعين عليهم والمعفيين من شرط الحصول على الإقامة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أو الأقسام التابعة لها لإستخراج بطاقات تسجيل لهم والتى ستعد شرطاً للحصول على الخدمات التى تقدمها الدولة .

ومن المقرر تطبيق شرط حمل بطاقة التسجيل اعتباراً من شهر يونيو القادم .