درع وسيف.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى الجيش المصري العظيم

قال الإعلامي عمرو أديب، إن العديد من الأجيال الحالية لم تشعر بالجيش وهو يبني نفسه بعد نكسة 1967، مشيرًا إلى أنه تمكن بإمكانيات قديمة من تحقيق النصر يوم 6 أكتوبر 1973.



وأضاف "عمرو أديب" خلال تقديمه لبرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن الجيش المصري على مدار 50 عامًا شهد تطورًا رهيبًا، وقفزات في نوعية السلاح بالقوات الجوية والبحرية والمشاة والمدرعات.



وأوضح "عمرو أديب" أن الجيش استطاع العبور بالعزيمة والشجاعة والإيمان والله أكبر مسلمين ومسيحيين، عتادهم إيمان وقوة وجهاد والجيش المصري معجزة في حد ذاته واستطاع أن يواجه قوة إسرائيلية مدعومة أمريكيًا.





عمرو أديب: الجيش المصري درع وسيف



وأشار عمرو أديب ، إلى أن الله أنعم على مصر على مدار السنوات برؤساء محترمين حافظوا على قوة الجيش وتطوره، حتى رأينا الطفرة الأخيرة وأنواع الطائرات المتقدمة وحاملات الطائرات والغواصات الألمانية.



وأوضح عمرو أديب، يجب أن تكون فخورا آمنا مطمئنًا إن عندك الجيش ده اتبنى بدم وقوت المصريين وتحمل كل مصري ليكون عنده جيش درع وسيف، كما قال الراحل محمد أنور السادات.