وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن الدور المصري القطري هو دور أساسي لا يمكن التنازل عنه أو إغفاله لوقف القتل والإبادة التي تحدث للشعب الفلسطيني، ونستمر في هذه الجهود، ونستمر في مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار خاصة بعد وقف إطلاق النار".

وقال عبد العاطي في تصريحات له على قناة “القاهرة الإخبارية”: "الدورة السادسة لأعمال اللجنة المصرية القطرية المشتركة انعقدت وكان الهدف الأساسي منها تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير تميم بن حمد بالعمل على مزيد من دفع العلاقات والارتقاء بها الى آفاق أرحب خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأضاف عبد العاطي، أنّه جرى التركيز على التنفيذ الفوري للحزمة الاستثمارية التي أعلنتها قطر بضخ 7.5 مليار دولار في الاقتصاد المصري في مشروعات محددة، في قطاعات مثل التطوير العقاري والسياحة والأمن الغذائي والطاقة الجديدة والمتجددة.

وتابع: "في خلال أسابيع محدودة سيكون هناك حدث كبير واحتفالية كبيرة سيتم الإعلان من خلالها عن مشروعات محددة في إطار تنفيذ

هذه الحزمة الاستثمارية، كما تحدثنا عن قطاع التجارة، حيث شهد العام الأخير 54% زيادة في التبادل التجاري مقارنة بعام 2023-2024 وهذا أمر جيد جدا ويتم البناء عليه في ضوء تعليمات وتوجيهات الرئيس السيسي وسمو أمير قطر".