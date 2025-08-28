قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 كاملة.. قمم نارية بين كبار القارة العجوز
متى يقرر الطالب الالتحاق بالثانوية أو البكالوريا؟.. مفاجأة تكشف الفارق
الوطنية للانتخابات توضح بالأرقام تفاصيل كثافات الناخبين أمام لجان جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
ننشر كليات ومعاهد تقبل الدبلومات الفنية 2025 نظام 3 و5 سنوات
خبراء ومصنعون يشيدون بقرار خفض الفائدة.. ويؤكدون: يدعم الاقتصاد والصناعة
وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني
بيان رسمي للموسيقيين بعد عودة أنغام من العلاج بألمانيا
الوطنية للانتخابات: تلقينا شكوتين من مرشحين بجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ وتبين عدم صحتهما
الوطنية للانتخابات: بدء أعمال الفرز والحصر العددي للأصوات داخل اللجان الفرعية
مصطفى بكري يكشف مفاجآت عن الإخواني الهارب أنس الحبيب
محمد موسى: ما يحدث في غزة إبادة جماعية وليست حربًا عادية
الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء التصويت باليوم الأخير من جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني

وزير الخارجية
وزير الخارجية
كريم محمد

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن الدور المصري القطري هو دور أساسي لا يمكن التنازل عنه أو إغفاله لوقف القتل والإبادة التي تحدث للشعب الفلسطيني، ونستمر في هذه الجهود، ونستمر في مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار خاصة بعد وقف إطلاق النار".

وقال عبد العاطي في تصريحات له على قناة “القاهرة الإخبارية”: "الدورة السادسة لأعمال اللجنة المصرية القطرية المشتركة انعقدت وكان الهدف الأساسي منها تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير تميم بن حمد بالعمل على مزيد من دفع العلاقات والارتقاء بها الى آفاق أرحب خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأضاف عبد العاطي، أنّه جرى التركيز على التنفيذ الفوري للحزمة الاستثمارية التي أعلنتها قطر بضخ 7.5 مليار دولار في الاقتصاد المصري في مشروعات محددة، في قطاعات مثل التطوير العقاري والسياحة والأمن الغذائي والطاقة الجديدة والمتجددة.

وتابع: "في خلال أسابيع محدودة سيكون هناك حدث كبير واحتفالية كبيرة سيتم الإعلان من خلالها عن مشروعات محددة في إطار تنفيذ
هذه الحزمة الاستثمارية، كما تحدثنا عن قطاع التجارة، حيث شهد العام الأخير 54% زيادة في التبادل التجاري مقارنة بعام 2023-2024 وهذا أمر جيد جدا ويتم البناء عليه في ضوء تعليمات وتوجيهات الرئيس السيسي وسمو أمير قطر".

الخارجية وزير الخارجية اخبار التوك شو غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 هذا التاريخ

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ

تنسيق الجامعات

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

سعر الذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد قرار خفض الفائدة 2%

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

تنسيق المرحلة الثالثة2025

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

برشلونة

يوستي يعلق على قرعة دوري الأبطال: نثق في فليك.. ولا نخشى مواجهة باريس وتشيلسي

الغندور

خالد الغندور يطرح تساؤلًا حول التعاقد مع اللاعبين الأجانب وقيدهم في الدوري

خوان الفينا

خالد الغندور: هدف خوان ألفينا الأجمل في الجولة الثالثة من الدوري

بالصور

زى الكافيهات .. اعرفي طريقة عمل حلى تراب الملوك

حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك

تحذير صحي.. أطعمة تجنب شرب الماء معها لتفادي مشكلات الهضم

أطعمة لا يُنصح بشرب الماء معها
أطعمة لا يُنصح بشرب الماء معها
أطعمة لا يُنصح بشرب الماء معها

5 أضرار خطيرة تهدد صحة عشاق المشروبات الغازية وبدائل طبيعية أفضل

مخاطر الإفراط في إستهلاك المشروبات الغازية
مخاطر الإفراط في إستهلاك المشروبات الغازية
مخاطر الإفراط في إستهلاك المشروبات الغازية

في حضور أسرته.. بدء عزاء الإعلامي عاطف كامل بكنيسة مارمرقس

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

فيديو

كارول سماحة

بعد عامين من التأجيل.. كارول سماحة تطرح أغنية "وقت الحب"

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

الطفل عمار

مات غدرا في بورسعيد.. قصة الطفل عمار الذي دفع حياته ثمنا لسرقة محل والده

ابرام يوسف

خرج ولم يعد.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد