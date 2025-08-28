قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواب وأحزاب: الشعب المصري الحصان الأسود ضد مخططات الإخوان
سعر الدولار اليوم الخميس بعد قرار البنك المركزي
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 2% جديدة
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض
مصر وقطر تتفقان على تعزيز التعاون الزراعي والأمن الغذائي في مذكرة تفاهم مشتركة
ضخ حزمة استثمارية قطرية بـ7.5 مليار دولار.. وزير الخارجية يكشف التفاصيل
الحوثي ينفي استهداف قياداته: العدوان الصهيوني على صنعاء فاشل
الآلاف يتوافدون على دير مارجرجس بميت دمسيس للاحتفال بالعيد السنوي
الاحتلال يقصف مواقع رئاسية وعسكرية للحوثيين في قلب صنعاء
تطوير برامج تدريبية بين مصر وماليزيا لمواجهة التحديات الفكرية المعاصرة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم قطار وجرار غربي الإسكندرية
حالة الطقس غدا.. فرص أمطار على بعض المناطق والعظمى في القاهرة 35
توك شو

وزير الخارجية: نريد إنهاء حرب غزة.. وشروط إسرائيل تعجيزية وغير واقعية

وزير الخارجية
وزير الخارجية
هاني حسين

كشف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، حجم الجهود الجهود المصرية- القطرية لحقن دماء الشعب الفلسطيني البريء وإنهاء المجاعة والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال بدر عبد العاطي في تصريحات له على قناة “ إكسترا نيوز”، :"لنا نريد التسوية الشاملة، وإنهاء الحرب، ولكن لا بد من وجود شروط قابلة للتطبيق، أما ما تضعه إسرائيل وتطالب به، فهي شروط تعجيزية وغير واقعية ولا يمكن القبول بها".".

وتابع وزير الخارجية:"  الرؤية المصرية القطرية واضحة، ووافقت عليها حماس، مشيرًا، إلى أنها تقوم على خطة المبعوث الأمريكي ويتكوف، مشددًا، أنه على إسرائيل القبول بهذه الخطة لأنه لا يوجد أي خطط أخرى.

غزة قطاع غزة الاحتلال فلسطين الخارجية

طرق علاج صداع الجيوب الأنفية في المنزل لتخفيف الألم والضغط

أول حالة إصابة بشرية بالدودة الحلزونية الآكلة للحوم في أمريكا.. ما هي؟

بذور الشيا وأضرارها مع أدوية الضغط والسكري .. تحذيرات طبية هامة

وفاة الطفلة سدرة تكشف لغز مرض نادر يهدد الأطفال.. ما لا تعرفه عن aHUS

