وزير الخارجية: نريد إنهاء حرب غزة.. وشروط إسرائيل تعجيزية وغير واقعية

كشف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، حجم الجهود الجهود المصرية- القطرية لحقن دماء الشعب الفلسطيني البريء وإنهاء المجاعة والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال بدر عبد العاطي في تصريحات له على قناة “ إكسترا نيوز”، :"لنا نريد التسوية الشاملة، وإنهاء الحرب، ولكن لا بد من وجود شروط قابلة للتطبيق، أما ما تضعه إسرائيل وتطالب به، فهي شروط تعجيزية وغير واقعية ولا يمكن القبول بها".".

وتابع وزير الخارجية:" الرؤية المصرية القطرية واضحة، ووافقت عليها حماس، مشيرًا، إلى أنها تقوم على خطة المبعوث الأمريكي ويتكوف، مشددًا، أنه على إسرائيل القبول بهذه الخطة لأنه لا يوجد أي خطط أخرى.