هيحدف طوب.. عمرو أديب ينفعل على الهواء بعد تدريب حسام حسن للمنتخب

علق الإعلامي عمرو أديب، على اختبار الكابتن حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مشيرا إلى أن هذا الرجل جاء وكان طلب الشعب المصري.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، "أن اختيار حسام حسن وإبراهيم حسن طلب المصريين، وجِه بزن المصريين، والناس اللي بتقول إنه مش هيرحم، أقولهم هو احنا جايبين مدرب ولا مدير مدرسة؟، والمدرب مش بالروح".

وتابع عمرو أديب، أن :"حديث حسام حسن عن معاملة جيدة مع اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ازاي، هو أنت هتشيل لنا جميلة، وهنشوف النتائج في المباريات المقبلة".

وأكمل عمرو أديب، "حسام حسن وإبراهيم حسن لا يجيدان العمل تحت الضغط، ومحتاجين يتعلموا، ويصلحوا هذه المشكلة، ولو حصل مشكلة في أي ماتش؛ هيحدف طوب، ده المنتخب، وماينفعش اللي بيحصل في الدوري المحلي يحصل مع المنتخب".