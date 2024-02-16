مصر مش محمد صلاح | حسام حسن يثير الجدل مجددًا .. تفاصيل

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة، حول تفاصيل عقد الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًا، أمس؛ لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، وتوأمه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، بالاضافة إلى تفاصيل ما حدث في المؤتمر.

وأصبح اسم حسام حسن هو الأكثر تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في الأوساط الرياضية، حيث تحدث كلًا من حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، عن سعادتهما بتدريب المنتخب، كما تحدثا عن وجود "نسخة مميزة" من اللاعب محمد صلاح في الفترة القادمة.

وقال حسام حسن، المدير الفني الجديد للمنتخب المصري لكرة القدم: "تدريب المنتخب المصري شرف ما بعده شرف، وسعادة الجمهور المصري بتدريبي للمنتخب؛ تشعرني بفخر كبير، خاصة أنني كنت أتمنى تدريبه".

وأضاف: "هناك دين كبير في رقبتنا أن نسعد الشعب المصري، والجميع ينظر لمصر نظرة نحن لا نتخيلها، والكبير يجب أن يظل في مكانته الكبيرة، وأتمنى المساندة أن تكون لمصر، وليس لحسام حسن".