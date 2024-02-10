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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب : نتنياهو يرغب في بناء مستقبله على أشلاء المنطقة

عمرو أديب
عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المواطن المصري مبني بداخله الكرامة والشهامة والعروبة، لافتا: "كل المبادئ المحترمة الإنسانية مبنية داخل المواطن المصري".

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وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الحضارة ليست هرم وإنما أخلاق، الضمير بدأ منذ فجر التاريخ في مصر".
وأشار: "مصر هي اللي اخترعت الضمير، والشعب المصري مستعد أن يحدث أي شيء، ولكن لا يحتمل أبدأ هذا الظلم في غزة، ولا يحتمل أن يوضع في مواجهة مع أشقائه الفلسطيينين"،

وحذر من أن رفح في أخطر مرحلة، معقبًا: "إحنا اللي اخترعنا الضمير والأخلاق، بعد آلاف السنين وتختبر ضميري وأخلاقي، يجب أن يعلم الإسرائيلي أن مصر كبيرة وعظيمة، وفي تلك المرحلة أشفق على صانع القرار المصري، ربنا معاه ويهديه للطريق السليم، لأن ما يحدث في رفح مأساة إنسانية بكل المعاني".


مضيفا: "المشكلة بمدينة رفح الفلسطينية يتسبب فيها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والذي يرغب في بناء مستقبله على أشلاء المنطقة بالكامل، متابعا: "قلقي وقلق كل العالم يتمحور حول رفح، أنت لن تستطيع تجاهل وجود خطر كبير في تلك المنطقة".
 

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