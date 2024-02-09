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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش هتكلم على مريض.. تعليق ناري من عمرو أديب على تصريحات بايدن

عمرو أديب
عمرو أديب

شن الاعلامي عمرو أديب، هجوما حادا على الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تصريحاته حول معبر رفح، مشيرا إلى أن مصر لها درو تاريخي في فتح معبر رفح.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن هناك هجوما من الصحفيين على الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ بسبب نسيانه وعدم تركيزه.

وأكد أن مصر تعمل منذ أول يوم من العدوان الإسرائيلي، على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وللشعب الفلسطيني.

وتابع عمرو أديب، أن مصر لها دور ورسالة وموقف واضح من الحرب في قطاع غزة، مستدركا أن جو بايدن غير مركز والناس مسكت في تصريحاته ولم تتحدث عن وصفه رئيس مصر بأنه رئيس المكسيك، ودي حاجة تحزن.

وأكمل عمرو أديب، أنه: "مش هتكلم على المرض، والراجل مريض، وعنده نسيان ومشاكل في الذاكرة". 

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