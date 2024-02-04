توقع إعلانه خلال أيام.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن سعر الدولار.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على انهيار الدولار في السوق السوداء، قائلا: "معرفش هل هيفضل سعر الدولار منخفض ولا هيطلع تاني".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "أنا شايف اللي حصل ده عظيم واللي عمل كده الله ينور عليه، وأنا مش فارق معايا اتعمل إزاي، لكن هتعرف تمسكه كده إزاي ولغاية إمته".

وأشار: "أتوسع أنه هيكون فيه سعر جديد رسمي للدولار في البنوك المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة، وهيحصل تغيير في السعر الرسمي للدولار .. وهيكون سعر الدولار في البنوك في أوائل الأربعينات وفي السوق السوداء تحت الخمسين.. لأن موضوع المرونة جاي".

واسترسل: "تم انقاذ الجنيه في اللحظات الأخيرة من طريق مسدود"، متابعا: "بعد ما وصلنا لـ70 الناس كانت بتتكلم عن الـ100 عادي، وكان فيه حالة توحش لارتفاع الدولار"، موضحا: "الدولار نزل اليوم لما يقرب من 14 جنيه".