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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب عن انهيار الدولار: «نفسي يتدب في الأرض وينزل بلا عودة»

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على انهيار الدولار في السوق السوداء، قائلا: “نفسي يتدب في الأرض وينزل بلا عودة .. بتكلم عن الدولار الأمريكي قصاد الجنيه.. ده كان رايح لـ الـ100”.

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عمرو أديب: "هو ليه في ناس بتزعل لما الدولار بينزل؟"

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عمرو أديب: العالم يقف بجانب مصر بسبب موقفها المشرف تجاه غزة

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "نفسي الدولار يرجع ولا يعود مرة أخرى"، متابعا: "تم إنقاذ الجنيه في اللحظات الأخيرة من طريق مسدود".

وأوضح الإعلامي عمرو أديب،: "بعد ما وصلنا لـ70؛ الناس كانت بتتكلم عن الـ100 عادي، وكان فيه حالة توحش لارتفاع الدولار"، موضحا: "الدولار نزل اليوم لما يقرب من 14 جنيها".
 

عمرو أديب

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