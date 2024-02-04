عمرو أديب عن انهيار الدولار: «نفسي يتدب في الأرض وينزل بلا عودة»

علق الإعلامي عمرو أديب، على انهيار الدولار في السوق السوداء، قائلا: “نفسي يتدب في الأرض وينزل بلا عودة .. بتكلم عن الدولار الأمريكي قصاد الجنيه.. ده كان رايح لـ الـ100”.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "نفسي الدولار يرجع ولا يعود مرة أخرى"، متابعا: "تم إنقاذ الجنيه في اللحظات الأخيرة من طريق مسدود".

وأوضح الإعلامي عمرو أديب،: "بعد ما وصلنا لـ70؛ الناس كانت بتتكلم عن الـ100 عادي، وكان فيه حالة توحش لارتفاع الدولار"، موضحا: "الدولار نزل اليوم لما يقرب من 14 جنيها".

