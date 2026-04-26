قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب تناولهم سمك مشوي.. إصابة شخص ونجلتيه بتسمم بأحد مراكز الدقهلية
اليوم.. طلاب النقل الثانوى الأزهري يؤدون امتحاناتهم في القرآن والفيزياء والصرف
قبل محاولة الاغتيال بساعتين.. هل تنبأت متحدثة البيت الأبيض بالحادث قبل وقوعه؟
زلزال تحكيمي يضرب الكالتشيو.. تحقيقات التزوير تعيد شبح الفضائح إلى الدوري الإيطالي
محاولة اغتيال دونالد ترامب ..الكشف عن ترسانة أسلحة بحوزة المشتبه به | ماذا حدث؟
أبو مازن: نجاح الانتخابات المحلية يعكس إصرار الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه
هتشوف الأهرامات من بيتك.. تفاصيل تطبيق تقنية السياحة الافتراضية
الأوراق المطلوبة والخطوات.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل لأول مرة 2026
تراجع الطماطم والبطاطس وزيادة ورق العنب .. أسعار الخضروات اليوم
تطوير أكثر من 80% من مناهج التعليم الفني واستحداث 30 تخصصًا جديدا
انطلاق معرض إيجي بيوتي أفريكا 2026 بحضور دبلوماسي واسع بالقاهرة
عبد اللطيف: نهتم بالتعليم من أجل التوظيف ونحرص على دمج الطلاب بسوق العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

فرق توقيت.. «صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح

استعرض برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم نهاد سمير وأحمد دياب مقال للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، المنشور في جريدة «الأخبار» تحت عنوان: «فرق توقيت».

وقالت إلهام أبو الفتح:مع بداية التوقيت الصيفي، يتغير شكل اليوم فجأة. تقديم الساعة يقلب المواعيد، واشعر بارتباك في أول أسبوع تحديدًا يكون فيه حالة خفيفة من "أنا صاحي لكن مش فاهمة أنا فين". الي ان أتعود ، واكتشف أنني أؤخر الساعة مره اخري لكن بطريقتي: أسهر "شوية" زيادة، وعند الاستيقاظ ايضا أظل في حالة كسل أريد خمس دقايق فقط زيادة تمتد الي ساعة واكثر وأبدأ اليوم متأخر

أحتاج عدة أيام حتى أتعود، وخلالها أشعر أنني في حالة من التوهان لا أستطيع التركيز مع الوقت فكل شيء يتغير مواقيت الصلاة مواعيد إغلاق المحلات مواعيد الطيران والقطارات.

الناس تتساءل كل عام: لماذا نغير الساعة؟ نعم نحن نعرف الإجابة المعتادة انه توفيرا للطاقة. وان الدول الأوروبية تقوم ايضا بتقديم وتأخير الساعة لكن السؤال الأهم: كم نوفر فعليًا في الطاقة ، نعلم ان أن الساعة الإضافية من ضوء النهار تعني استخدامًا أقل للكهرباء في أوقات مهمة. وجود الضوء الطبيعي لفترة أطول يساعد على إنجاز الأعمال ومازالت الشمس ساطعة ويخفف الضغط على الطاقة. لكننا اتخذنا موخراً قرارات نريد أن نعرف نتيجتها مثل غلق المحلات في التاسعة مساء ثم مدها الي الحادية عشر نريد ان نعرف ارقام .. ماهي نتيجة التجربة اولا التاية ثم امتدادها الي ١١ مساء نريد ارقامًا ونتائج وهل هي مستمرة طول الصيف ام سيكون هناك تراجع
ارشاد الطاقة يحتاج اجابات مثيرة

لكن تغيير الوقت يرتبط أيضًا بتنظيم اليوم. عندما يطول النهار، تتلخبط مواعيد العمل والإغلاق، وتسود بعض الفوضي في المواعيد، ونحتاج ان نعتاد عليه..
يبقى الجانب الإنساني هو الأهم. الساعة البيولوجية لا تتغير بسرعة، والجسم يحتاج وقتًا حتى يتكيف. هذا الإحساس المؤقت بالإرهاق أو عدم التركيز أمر طبيعي، ويختفي مع مرور الأيام.. ولكن عندما نبدأ التعود علي تقديم الساعة نجد الوقت.

مر والشتاء بدأ وعلينا تأخيرها لنبدأ حالة الارتباك مرة اخري، في النهاية، تغيير الساعة تجربة متكررة.لها مالها وعليها ما عليها فيها ارتباك ولخبطة، وفيها بعض من الفائدة.

ليست مسألة وقت فقط، بل طريقة استخدام الوقت وكل تغيير ساعة وأنتم طيبين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

أرشيفية

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد