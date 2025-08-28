محمد موسى: ما يحدث في غزة إبادة جماعية وليست حربًا عادية

قال الإعلامي محمد موسى إن ما يحدث الآن في قطاع غزة لا يمكن وصفه بأنه حرب عادية، بل هو إبادة جماعية مكتملة الأركان، تتجلى في مجاعة ممنهجة، وقتل متعمد، وتصفية لشعب أعزل أمام أنظار العالم.



وأشار محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في جرائمه دون اكتراث بما يحدث من انهيار للمستشفيات أو موت الأطفال جوعًا أو سحق آلاف المدنيين يوميًا.

وأكد موسى أن وسط هذا المشهد القاتم، يبرز الدور المحوري للمملكة العربية السعودية التي تتحرك على أعلى المستويات لوقف نزيف الدم في غزة.

وأضاف أن الرياض باتت صوتًا قويًا وضاغطًا في المحافل الدولية، بدءًا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مرورًا باللقاءات الثنائية مع القوى الكبرى، وصولًا إلى الضغط المباشر على الإدارة الأمريكية لإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار ووقف سياسة التجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

