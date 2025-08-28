طقس الجمعة في مصر.. رطوبة وارتفاع درجات الحرارة يخيم على الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء، مائل للحرارة ليلا والصباح الباكر على الأنحاء كافة.

درجة الحرارة المتوقعة

ووفقا لما ذكرته القناة الأولى الفضائية خلال نشرة التاسعة، فمن المقرر أن تكون درجة الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في القاهرة 35 درجة عظمى و 24 الصغرى.

كما من المتوقع أن تكون درجة الحرارة الكبرى في الإسكندرية غدا الجمعة 31 والصغرى 23، ومطروح 30 و 23 صغرى، وفي محافظة بورسعيد من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 26، والإسماعيلية 36 عظمى و 26 صغرى.

واستكملت نشرة أخبار التاسعة عرض عددا من المحافظات ودرجات الحرارة المتوقعة، والتي من المتوقع أن تكون العظمى في السويس 30 والصغرى 24، والعريش 34 والصغرى 24، وطابا 34 والصغرى 24.