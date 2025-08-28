قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني.. وبكري: ما يحدث في الخارج جزء من مؤامرة تستهدف مصر| أخبار التوك شو
أقل سعر عيار ذهب اليوم 29-8-2025
نصائح ذهبية لتعليم الأطفال إدارة الأموال في العالم الرقمي.. احرص عليها
رئيس جامعة المنصورة: مركز زراعة الكبد يخدم 5 محافظات ومفتوح لكل الدول العربية والأفارقة
أول ظهور لـ حمدي إسماعيل بعد خروجه من المستشفى | خاص
استغلال بشع للأطفال.. تفاصيل مثيرة في واقعة سقوط 18 متهما بينهم سيدات في الشيخ زايد
حالة الطقس غدًا الجمعة.. أمطار رعدية على هذه المحافظات
التطبيق بعد أيام إناث وذكور .. تعديلات ونظام جديد لإجازات الوضع بقانون العمل
البنوك تراجع سعر الفائدة في ذلك الموعد.. تفاصيل
سكن لكل المصريين 7 .. رابط الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي 2025 بالرقم القومي
لماذا نأكل الحلوى في المولد النبوي؟.. الإفتاء توضح
محمد عبد الوهاب: مركز زراعة الكبد هرم رابع للرئيس السيسي في مصر

زراعة الكبد
محمود محسن

أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد، أنه نحلم بالقيام بـ  1174 حالة لزراعة الكبد، مشيرا إلى أنه رقم عالمي نسعى لتحقيقه.

وقال محمد عبد الوهاب، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن اوروبا بها 40 مركز لزراعة الكبد، منها عمليات الزراعة من ميت لحي أو من حي لحي، مؤكدا أن  هناك الهند وكوريا الجنوبية وأنقرة ومصر، نقوم بعمليات من حي لحي. 

وتابع استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، أن عملية زراعة الكبد عملية صعبة جدا ومعقدة، مؤكدا أن مركز زراعة الكبد يعد هرم رابع للرئيس السيسي في مصر

مشاكل البشرة
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
حلى تراب الملوك
أطعمة لا يُنصح بشرب الماء معها
ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

