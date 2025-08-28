محمد عبد الوهاب: مركز زراعة الكبد هرم رابع للرئيس السيسي في مصر

أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد، أنه نحلم بالقيام بـ 1174 حالة لزراعة الكبد، مشيرا إلى أنه رقم عالمي نسعى لتحقيقه.

وقال محمد عبد الوهاب، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن اوروبا بها 40 مركز لزراعة الكبد، منها عمليات الزراعة من ميت لحي أو من حي لحي، مؤكدا أن هناك الهند وكوريا الجنوبية وأنقرة ومصر، نقوم بعمليات من حي لحي.

وتابع استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، أن عملية زراعة الكبد عملية صعبة جدا ومعقدة، مؤكدا أن مركز زراعة الكبد يعد هرم رابع للرئيس السيسي في مصر