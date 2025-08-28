خالد الغندور يكشف التفاصيل الكاملة لأزمة الجزيري وفيريرا في الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور، إن سيف الجزيري بدأ معسكر الإعداد مع نادي الزمالك بقيادة المدرب يانيك فيريرا دون أي مشاكل واللاعب ظهر بشكل جيد مع المدرب خلال المباريات الودية.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن مع بداية مباريات الدوري تواجد الجزيري على مقاعد بدلاء الفريق ومن ثم تواجد في مباراة سيراميكا كبديل، ولكن اللاعب فوجئ في التمرين أن فيريرا أخرج الجزيري خارج الـ22 لاعبًا الذين يخوضون التمرين استعدادا للمباريات.

وواصل، الجزيري كان يتمرن بعيدًا عن التقسيمة الخاصة باللاعبين، وفي مران الفريق اللاعب تفاجأ أن فيريرا طلب من الجزيري أن يتواجد في وسط الملعب ولكن التونسي رفض تماما التواجد في هذا المركز وشعر أنه تقليل من قيمته كمهاجم، والمدرب قال للاعب "لو مش عاجبك إطلع برا"، وبالفعل اللاعب خرج من المران غاضبا و"شاط التلاجة" وبالتالي خرج المدرب في المؤتمر وقال أن اللاعب لن يتواجد مع الفريق مجددا.

وتطرق الغندور للحديث عن موقف أحمد حمدي الغائب عن صفوف الفريق منذ بداية الموسم الجاري وخصوصا بعد غياب اللاعب لمدة 13 شهر.

وشدد، أحمد حمدي أدى فترة إعداد رائعة مع لاعبي الزمالك واللاعب يشارك في المران بشكل قوي جدا ويلتحم مع زملائه وهو دليل على جاهزية اللاعب البدنية بشكل كامل للمشاركة في المباريات.

وأكد، حمدي تفاجئ أن فيريرا يخرج اللاعب كل مباراة من القائمة والمدرب قال إن اللاعب مصاب وهو السبب في عدم المشاركة، ولكن اللاعب جاهز وغير مصاب.

وتابع، حمدي حال عودته سيشارك بدلًا من أدم كايد، وبالتالي السؤال هنا هل اللاعب لا يشارك بسبب أزمة التجديد أم لعدم مشاركته بدلا من كايد الصفقة الجديدة.

واختتم الغندور تصريحاته قائلًا، أن أحمد حمدي لاعب "مُنتج" ويصنع الفارق وتواجده سيفرق بشكل كبير في تشكيل الزمالك وسيكون إضافة له، وابتعاد اللاعب عن المشاركة يفتح التساؤلات حول هل بالفعل جون إدوارد يفرض اللاعبين الجدد على المدرب أم لا؟، وبالتالي أتمنى أن يشارك جميع اللاعبين حتى لا تتزايد الأقاويل.