تطرد الغازات والميكروبات .. عشبة رخيصة تطهر الجسم

تعد الكراوية من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من المشكلات الصحية.



ووفقا لما جاء في موقع tuasaudeتقدم الكراوية العديد من الفوائد الصحية ويتم استخدامها عادة في:

تخفيف الغازات والانتفاخ

تساعد الكراوية على منع تكوّن الغازات في الأمعاء، وتحفز إنتاج العصارات المعدية، وتُحسّن الهضم كما تُقلّل من حركة المعدة بفضل مركب يُسمى الكارفون، الذي يُنشّط عضلات الأمعاء لتنظيم حركة الأمعاء.

بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد في تخفيف آلام المعدة والشعور بالامتلاء وقد وجدت إحدى الدراسات أن وضع الكراوية موضعيًا على البطن ساعد في تخفيف تقلصات البطن لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي (IBS).

الوقاية من قرحة المعدة

تتمتع الكراوية بخصائص مضادة للميكروبات تساعد في مكافحة بكتيريا الملوية البوابية ، وهي بكتيريا مرتبطة بتطور قرحة المعدة.

ويبدو أنه يحمي بطانة المعدة من التلف مثل الالتهاب أو التآكل أو النزيف.

يعمل كمضاد طبيعي للميكروبات

يتميز زيت الكراوية العطري بتأثيرات مضادة للبكتيريا ضد عدة أنواع من البكتيريا، بما في ذلك العصوية الشمعية ، والزائفة الزنجارية ، والإشريكية القولونية ، والعصوية الرقيقة ، والسالمونيلا التيفية ، والملوية البوابية وتعود هذه التأثيرات بشكل رئيسي إلى مركبات فعالة مثل الكارفاكرول.