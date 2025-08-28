البنوك تراجع سعر الفائدة في ذلك الموعد.. تفاصيل

تعتزم لجنة الألكو في البنوك ، اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، الإجتماع بالتزامن مع عودة الجهاز المصرفي لعمله يوم الأحد القادم؛ بحث تأثير سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بعد قرار البنك المركزي المصري.

ومن المقرر أن تبحث لجنة الألكو تخفيض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 2% في المتوسط على كافة منتجاتها المصرفية.

تتضمن المنتجات المصرفية التي تتابعها البنوك، ما بين حساب سعر العائد علي المنتجات المصرفية داخل كل بنك بما في ذلك القروض والودائع والمدخرات وغيرها من منتجات التجزئة المصرفية للأفراد والشركات.

واعلن بنك مصر الحكومي قبل قليل إن لجنة الأصول والخصوم التابعة له، بدء اجتماعات اعادة النظر في الفائدة يوم الاحد المقبل بعد العودة من اجازة البنوك.

وكان البنك المركزي المصري قد اعلن قبل قليل عن خفض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 200 نقطة اساسية بما يعادل 2% في المتوسط

وجاء سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري عند 22% لسعر عائد الإيداع و 23% لسعر الاقتراض لليلة واحدة و 22.5% لكلا من العملية الرئيسية للبنك المركزي و الإئتمان والخصم.