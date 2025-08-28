برلماني: الشعب المصري خط الدفاع الأول أمام حملات التحريض الإخواني ضد الدولة المصرية

أكد النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، أن مصر بقيادتها الحكيمة تواصل دورها الإقليمي المحوري في دعم القضية الفلسطينية، انطلاقًا من مسؤولية تاريخية وأخلاقية، وبعزيمة صادقة لا تعرف المتاجرة أو الاستغلال.

وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم أن وعي الشعب المصري يشكل الحصن الحقيقي أمام محاولات الجماعات التحريضية، مشددًا على أن أي محاولات لإثارة الفتنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الإعلامية المأجورة أصبحت مكشوفة وبدون مصداقية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الإعلام الوطني والمجتمع المدني لهما دور محوري في تعزيز الوعي الوطني بين المواطنين، من خلال نشر المعلومات الصحيحة والتصدي للشائعات، وتعزيز مفهوم الانتماء للوطن والالتفاف حول مؤسسات الدولة.

وأشار النائب إلى أن هذه الحملات الممنهجة تهدف إلى هدم استقرار الوطن وتشويه دوره القومي، مؤكدًا على ضرورة تكاتف القوى الوطنية للدفاع عن الدولة وصد أي محاولات للإساءة لمصر أو دورها في المنطقة وبالخصوص فيما يخص الدفاع عن غزة.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، بالدعوة إلى الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والشعب المصري لمواجهة هذه الحملات والتصدي لكل من يسعى للإضرار بمصالح الأمة، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية والتوعية المستمرة هي خط الدفاع الأهم أمام كل محاولات التشويه والتحريض.