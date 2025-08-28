العربي للدراسات: لبنان جزء أساسي من منظومة الأمن القومي العربي

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الوضع في لبنان يأتي ضمن حلقة متجددة من حلقات التوتر مع الكيان الإسرائيلي، في ظل ضغوط متزايدة تستهدف نزع سلاح حزب الله وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة اللبنانية على نحو يمكنها من التعامل مع العالم الخارجي عبر مؤسسات موحدة، تشمل جيشًا واحدًا وأجهزة أمنية ورئاسة ومؤسسات دستورية متكاملة.



وأوضح غباشي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الدور المصري في دعم الدولة اللبنانية يظل محوريًا، إذ يركز على مساعدة بيروت في بناء مؤسساتها وترسيخ كيانها كدولة فاعلة ضمن منظومة الأمن القومي العربي، معتبرًا أن هذا الملف يشكل أولوية نظرًا لقابلية التوتر اللبناني – الإسرائيلي للتصاعد نحو صراع مباشر، خاصة إذا تمسك حزب الله برفض تسليم سلاحه.



وأشار نائب رئيس المركز العربي للدراسات إلى أن مصر، بصفتها الدولة الشقيقة الكبرى، تؤكد وقوفها إلى جانب لبنان في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ودعمها في وضع الآليات المناسبة لإدارة الملفات المعقدة التي تواجهها.

كما لفت إلى أن الضغوط الخارجية، لا سيما من الجانب الأمريكي، تسعى في جزء كبير منها إلى جرّ لبنان نحو تسوية سياسية مع الكيان الإسرائيلي، وهو ما يفرض على الدولة اللبنانية تعزيز مؤسساتها واستعادة وحدتها الداخلية لمجابهة تلك التحديات.

