غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان.. وتجاوزات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار

قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من العاصمة اللبنانية بيروت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ مساء اليوم سلسلة من الغارات الجوية على مناطق عدة في الجنوب اللبناني، تم تنفيذها على موجتين متتاليتين.

وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة «القاهرة الإخبارية» أن الغارات استهدفت مناطق: المحمودية، العيشية، وادي برغز، ومحيط مجرى نهر الليطاني، إضافة إلى أهداف أخرى شمال نهر الليطاني، في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، مشيرًا إلى أن هذه المناطق تقع خارج نطاق التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار، حيث لا تنتشر فيها قوات الجيش اللبناني أو قوات «اليونيفيل» التابعة للأمم المتحدة.

ولفت المراسل إلى أن هذه الغارات تأتي بعد يوم واحد من زيارة قام بها المبعوث الأمريكي إلى منطقة مرجعيون، والتي اضطر إلى مغادرتها سريعًا تحت ضغط احتجاجات شعبية شهدتها المنطقة.

وأكد سنجاب أن الغارات التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم استهدفت مناطق سبق أن تعرضت للقصف في الأسابيع الماضية، إلا أن الأهداف كانت مختلفة هذه المرة، وبحسب المعلومات الأولية، فقد تم استهداف مناطق مفتوحة يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها تستخدم لتخزين الأسلحة من قبل «حزب الله».

وأشار إلى أن الغارات الجديدة تُعد تصعيدًا لافتًا، خاصة وأنها نُفذت عبر الطيران الحربي وليس عبر طائرات مسيّرة كما كان يحدث في السابق، ويُفهم من هذا النوع من الهجمات أن الأهداف كانت حساسة أو أن الأسلحة المستخدمة كانت شديدة الانفجار، ما يعكس حجم العدوان.