سفير الاحتلال بالأمم المتحدة يطالب بحل قوات اليونيفيل في لبنان

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون قوله بأنه حان الوقت لحل اليونيفيل.

وبحسب الصحيفة ذاتها ، فقد أكد سفير الاحتلال بالأمم المتحدة أن الواقع أثبت أن اليونيفيل فشلت ولم تمنع تنامي قوة حزب الله.



وشدد الدبلوماسي الإسرائيلي بالأمم المتحدة على أن المسؤولية تقع الآن على عاتق الحكومة اللبنانية.

وعن مجزرة مجمع ناصر الذي راح ضحيها عدد من الصحفيين ، كان سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، قد صرح قائلا "ستتوفر خلال الأيام القليلة المقبلة معلومات إضافية حول الغارة على مجمع ناصر الطبي في غزة يوم الاثنين، التي أسفرت عن مقتل 20 شخصاً على الأقل، بينهم خمسة صحفيين.

وقال دانون في تصريحات صحفية له: ما زلنا نبحث في تفاصيل تلك الحادثة، وسنحصل خلال الأيام القليلة المقبلة على مزيد من المعلومات عنها.

وأضاف: هدفنا هو محاربة الإرهابيين، وليس الصحفيين، وليس كل من لا علاقة له بالإرهاب.



