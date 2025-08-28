قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل يوم الإجازة.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
اليوم.. كامل الوزير يشارك في احتفالية «هاتشيسون» بوصول أوناش عملاقة لميناء السخنة
نجم الأهلي السابق: الزمالك بيكسب ولكنه غير مقنع
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 102 طائرة مسيرة أوكرانية
ماذا حدث ليلة ويوم مولد النبي محمد؟.. 50 مشهدًا بين السماء والأرض
موعد مباراة الأهلي و بيراميدز في الدوري المصري
رسمياً.. إستمرار تدريس الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية
كورونا شديدة.. تركي آل شيخ يثير قلق متابعيه بشأن حالته الصحية
مواطن بالبربا : «بنشرب من المجاري» .. ومحافظ سوهاج يرد: «المياه حلوة أهي.. أنا شربت قدامك» |شاهد
أنغام تبكي في رسالة صوتية بعد تعرضها لوعكة صحية: مريت بمحنة صعبة.. والأرصاد تُحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق| حدث ليلًا
هل يجوز لزوجتي الجلوس أمام أعمامها كاشفة شعرها وذراعيها؟.. الإفتاء تجيب
أردوغان: قتلة الفلسطينيين سيحاسبون.. وتركيا تدخل مرحلة جديدة مع "القبة الفولاذية"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير الاحتلال بالأمم المتحدة يطالب بحل قوات اليونيفيل في لبنان

اليونيفيل
اليونيفيل
محمود نوفل

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون قوله بأنه حان الوقت لحل اليونيفيل.

وبحسب الصحيفة ذاتها ، فقد أكد سفير الاحتلال بالأمم المتحدة أن الواقع أثبت أن اليونيفيل فشلت ولم تمنع تنامي قوة حزب الله.
 

وشدد الدبلوماسي الإسرائيلي بالأمم المتحدة على أن المسؤولية تقع الآن على عاتق الحكومة اللبنانية.

وعن مجزرة مجمع ناصر الذي راح ضحيها عدد من الصحفيين ، كان سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، قد صرح قائلا "ستتوفر خلال الأيام القليلة المقبلة معلومات إضافية حول الغارة على مجمع ناصر الطبي في غزة يوم الاثنين، التي أسفرت عن مقتل 20 شخصاً على الأقل، بينهم خمسة صحفيين.

وقال دانون في تصريحات صحفية له: ما زلنا نبحث في تفاصيل تلك الحادثة، وسنحصل خلال الأيام القليلة المقبلة على مزيد من المعلومات عنها.

وأضاف: هدفنا هو محاربة الإرهابيين، وليس الصحفيين، وليس كل من لا علاقة له بالإرهاب.


 

الأمم المتحدة اليونيفيل سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة لبنان حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

المتعة الحرام

وكر للرذيلة تحت لافتة نادي صحي.. القصة الكاملة لسقوط إمبراطورية المتعة الحرام في قلب الإسكندرية

بيراميدز

أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

صورة ارشيفية

بعد تحذير الأرصاد.. إغلاق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية غدًا

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

أسماء أبو اليزيد

أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار بفستان لافت

هاني شاكر وأنغام

هاني شاكر لأنغام: في انتظار فنك المحترم يا صاحبة الإحساس الجميل

La Grazia

فيلم La Grazia يفتتح مهرجان فينيسيا الـ82 بتصفيق حار دام أربع دقائق

بالصور

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..

قبل دخول المدارس.. أفكار للانش بوكس

قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد