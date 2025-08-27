حماس ترحب ببيان أعضاء مجلس الأمن.. وتدعو لخطوات عملية لردع الاحتلال

رحبت حركة حماس، اليوم الأربعاء، بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، والذي أدان الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مسلطًا الضوء على الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها المدنيون.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن "الموقف الجماعي لأعضاء مجلس الأمن- باستثناء واشنطن- يعكس إجماعا دوليًا واسعا على إدانة جرائم الإبادة الجماعية وحرب التجويع التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في غزة"، معتبرة أن البيان يمثل خطوة مهمة يجب أن تتبعها إجراءات عملية وجادة لوقف العدوان ومحاسبة مرتكبيه.

وأكدت حماس أن استمرار موقف الولايات المتحدة في منع صدور قرارات حاسمة ضد إسرائيل "يجعلها شريكة مباشرة في الجرائم الجارية ومسؤولة عن المجاعة والمجازر التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني".