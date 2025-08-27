قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق بوابتي حزما شمال شرق القدس

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، البوابتين المقامتين عند مدخلي بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأغلقت قوات الاحتلال البوابتين، وأعاقت تحركات المركبات، وتسببت بأزمات مرورية على شارع حزما- عناتا، كما اقتحمت البلدة وداهمت شوارعها وأطلقت قنابل صوتية.

وطالبت إسرائيل، اليوم الأربعاء، بسحب تقرير صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة والذي أعلنت على إثره حالة المجاعة في غزة نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحسب "سكاي نيوز عربية".