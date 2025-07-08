التشكيل المتوقع لـ تشيلسي أمام فلومينينسي بنصف نهائي كأس العالم

يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، اليوم الثلاثاء، على ملعب "ميتلايف"، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.



موعد مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي البرازيلي



وتقام مباراة فلومينينس البرازيلي أمام تشيلسي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تنقل مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي البرازيلي عبر قناة dazn tv البريطانية الشهيرة.

ومن المتوقع أن يلعب تشيلسي المباراة بتشكيل كالتالي:

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام فلومينينسي

حراسة المرمى: سانشيز

الدفاع: غوستو - توسين - شالوباه - كوكوريلا

الوسط: إنزو - كايسيدو - نيتو - بالمر

الهجوم: نكونكو - بيدرو

بينما من المتوقع أن يلعب فلومينينسي البرازيلي بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: فابيو

الدفاع: إغناسيو - سيلفا - فوينتيس - كزافييه

الوسط: هيركوليس - بيرنال - نوناتو - ريني

الهجوم: آرياس - كانو

وتأهل فلومينينسي إلى هذا الدور عقب فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1، بينما بلغ تشيلسي نصف النهائي بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي بنفس النتيجة.

وسيصطدم الفائز من هذه المواجهة بالفائز من لقاء ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة النهائية للبطولة.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تعيين الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير لقيادة اللقاء، على أن يعاونه كل من سيريل موجنير (مساعد أول)، ومهدي رحموني (مساعد ثانٍ)، فيما سيكون الهندوراسي إيفان أركيس حكمًا رابعًا.