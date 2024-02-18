احصل على فرصة لمنح دراسة في السنغال.. تفاصيل التقديم

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت السفارة المصرية، فى داكار بشأن فرص الدراسة والتدريب المتاحة فى معهد السياسات العامة IPP التابع لجامعة الشيخ انتاديوب UCAD فى العاصمة السنغالية داكار.

وأوضحت أنه يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل مثل أهلية ومتطلبات القبول ومعايير الاختيار من خلال الموقع الالكترونى التالى :

https://ipp.ucad.sn/?q=admissions

علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التعاون الدولي البحثي والعلمي بين الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمصر ومؤسسات التعليم العالي الدولية، مشيرًا إلى أن ذلك يُمثل إحدى أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

وفي هذا الإطار، استقبل معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، السفير أوكا هيروشي سفير اليابان بمصر، والوفد المُرافق له؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين المعهد والمؤسسات التعليمية والمدن العلمية باليابان، وذلك بمقر المعهد بالنزهة الجديدة.