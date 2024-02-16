"خارطة طريق "الميتافيرس: الفرص والتحديات"..ورشة عمل لـ أكاديمية البحث العلمى

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا للمتخصصين والمهتمين والباحثين فى مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخبراء في مجال الميتافيرس والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والباحثين في الجامعات والمعاهد البحثية، للمشاركة وحضور ورشة عمل تحت عنوان: خارطة طريق "الميتافيرس: الفرص والتحديات"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر معهد بحوث الإلكترونيات بالنزهة الجديدة بقاعة الدكتور طارق كامل، والتي ينظمها مجلس بحوث الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقطاع المجالس النوعية، وهو إحدى التشكيلات العلمية التابعة للأكاديمية.



وأوضح أنه تهدف الورشة إلي تعاون الجهات ذات الصلة لتنفيذ رؤية متكاملة للحكومة المصرية لتنفيذ هذه التقنية من خلال دعوة أكبر عدد من الخبراء بهدف الإستماع إلى رؤى ومداخلات مختلفة تخص هذا الموضوع، وإستكشاف أهمية تبني سياسات لدعم تقنية الميتافيرس، وعلي السادة المهتمين للمشاركة في ورشة العمل يرجى تسجيل الحضور عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/As1PABDMPwwirJv6A