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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل دراسة تطبيق منهج عن الأزمة السكانية في الجامعات

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

أصبحت الزيادة السكانية واحدة من أهم القضايا المجتمعية في مصر حيث تسعى الدولة المصرية إلى تطبيق منهج سكاني يُدرس ضمن المناهج التعليمية بالجامعات الحكومية والخاصة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية.

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات،  أن المجلس قد قام من قبل بدراسة تطبيق مقرر خاص بالزيادة السكانية ضمن منهج القضايا المجتمعية وتعميم الدراسة به، مشيرا إلى أن دراسة هذه المناهج يكون شرط للتخرج.

وأشار لـ صدى البلد إلى أن منهج القضايا المجتمعية يستهدف دراسة ورفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا الزيادة السكانية، وحقوق الإنسان، والشفافية ومكافحة الفساد.

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ومن جانبه أكد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، أنّ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية «2023 - 2030»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر السكان والتنمية خلال شهر سبتمبر 2023، تهدف إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، من خلال عدة محاور أساسية.

واوضح أنه هذه المحاور «محور ضمان الحقوق الإيجابية، ومحور الاستثمار في الثروة البشرية، ومحور تمكين المرأة، ومحور التعليم والتعلم، ومحور الإعلام والاتصال من أجل التنمية، ومحور حوكمة ملف السكان والمتابعة والتقويم».

وأوضح «توفيق»، أنّ الدولة بصدد تطبيق منهج سكاني يُدرس ضمن المناهج التعليمية بالجامعات الحكومية والخاصة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، مشيراً إلى أنّ هناك تعاوناً مع العديد من الجهات والوزارات للمساعدة في استراتيجية تغيير السلوك، بجانب الإعلام لما له من دور كبير في توعية كل فئات المجتمع.

القضايا المجتمعية المجلس الاعلى للجامعات الزيادة السكانية

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