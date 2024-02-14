الاستشعار من البعد: القمر التجريبي Nexsat-1 من التجارب الناجحة

أطلق القمر التجريبيNexsat-1 يوم 2 فبراير قبالة سواحل مدينة يانغجيانغ بمقاطعة قوانغدونغ بجمهورية الصين الشعبية، وتم استقبال الإشارات الأولية من القمر التجريبي من أول مرة بنجاح بمقر وكالة الفضاء المصرية.

وكشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن نجاح المنظومة والتجربة، فقد استقبلت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024، في تمام الساعة العاشرة وست وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة (10:26) أول صورة من البيانات التي تم التقاطها من القمر التجريبي، حيث تم استقبال أول صورة لمدينة أسيوط، من خلال محطة الاستقبال في أسوان والتابعة للهيئة، لتعُد هذه أول صورة يلتقطها القمر بنجاح، مما يؤكد قدرة مصر على امتلاك القدرات الفنية والتكنولوجية للأقمار الصناعية واستقبال البيانات من الأقمار الصناعية.



وأكد الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، إنه قد تم توفير الموارد البشرية المؤهلة من أجل القيام بتنفيذ المشروع، مؤكدا أنه قد تم اختيار مدير المشروع وايضا مهندس النظام وأعضاء الفريق الهندسي ومهندسى الاستقبال والتحليل بالهيئة ومحطة الاستقبال في أسوان، وذلك من أجل إجراء كافة الأعمال اللازمة للتجميع والاختبار والإطلاق والاستقبال والتحليل.

وأشار إلى أن هذه التجربة هي واحدة من التجارب المُتكاملة والناجحة والتي تُظهر قدرات الهيئة في الاستشعار من البعد وتكنولوجيا الفضاء .



وأكد أنه يمكن يُمكن أن تُساهم في النهوض بصناعة الفضاء وايضا صناعة المعلومات على المستوى القومي والإقليمي، حيث يتم تقديم خدمات ذات عائد اقتصادي وتنموي على القارة الإفريقية.