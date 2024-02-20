برلماني: تقديم مصر مذكرة للمحكمة الدولية يؤكد موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

ثمن النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، معربا عن دعمة الكامل لقرار مصر بالمشاركة في الرأي الاستشاري وواصفا إياه بالقرار التاريخي.



وقال "مشهور" إن تقديم مصر لمذكرة للمحكمة الدولية والترافع أمامها يؤكد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ومساندتها في جميع المحافل الإقليمية والدولية.



وأشاد "مشهور" في بيان له أصدره اليوم بما تضمنته المذكرة المصرية التي تقدمت بها مصر والتي تتضمن الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية مؤكدا أن مصر من خلال تلك المذكرة تسلط الضوء على الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد على ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به، وحل الدولتين وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره.

مطالبا المجتمع الدولي بالكف عن دعم الاحتلال الإسرائيلي وممارساتها الوحشية والتحرك الفوري لمساندة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وتحقيق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني.