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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تكشف عن 17 وظيفة شاغرة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية

وظائف خالية بوزارة
وظائف خالية بوزارة التنمية المحلية

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن حاجتها لشغل 17 وظيفة  قيادية شاغرة عن طريق التعيين وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على النحو الموضح:

الوظائف المتاحة بالوزارة 

اولاً: وظائف من المستوي الوظيفي ( الممتاز) :

المسمى الوظيفي : الوكيل الدائم

ثانياً: وظائف من المستوي الوظيفي ( العالي ) :

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية

ثالثاً : وظائف المستوي الوظيفي ( مدير العام ) :

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية و مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية و مدير عام الإدارة العامة لموازنة المحليات و مدير عام الإدارة العامة للأمن

و مدير عام الإدارة العامة لمتابعة مراكز الخدمات بالمحافظات ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط الإقليمي و مدير عام الإدارة العامة للتخطيط المحلى

ومدير عام الإدارة العامة للتنمية الريفية ومدير عام الإدارة العامة للتنمية الحضرية ومدير عام الإدارة العامة لشئون المخلفات الصلبة و مدير عام الإدارة العامة لصندوق التنمية المحلية الإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجي والسياسات و مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم ومدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

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واوضحت الوزارة ان العمل بديوان عام الوزارة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة ووفقاً للشروط المتطلبة لشغل كل وظيفة والمسميات الوظيفية وبطاقات الوصف الوظيفي الواردة على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموقع وزارة التنمية المحلية mld.gov.eg.

وطالبت الراغبين بأن يتم ملئ الاستمارة الإلكترونية المعدة لذلك بموقع الوزارة وتحميل المستندات المطلوبة داخل ملف بصيغة pdf وإرسالها إلكترونياً.

واكدت الوزارة انه لن يلتفت لأى مستند يسلم باليد أو بعد انقضاء الميعاد علماً بأن المدة المحددة لتلقى الطلبات إلكترونياً شهــر إعتباراً من يوم الاحد الموافق 11 / 2 /2024 وحتى الإثنين الموافق 11 / 3 /2024.

وحذرت من انه لا يتم التعامل نهائياً مع أى شخص أو اخذ أى تعليمات أو دفع أى مبالغ نقدية إلا من خلال واتساب التليفون المحمول الخاص بالاعلان وهو 01101632227.

التنمية المحلية العاصمة الادارية وظيفة الشاغرة وظيفة شاغرة وزارة التنمية المحلية

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