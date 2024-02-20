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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: معاينة 13 جراجاً للحملات الميكانيكية ضمن مشروع تطهير مصرف كيتشنر

تقييم الجراجات
تقييم الجراجات

اعلنت وزارة التنمية المحلية، عن طرح عدة مناقصات في إطار استكمال مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، ومنها مناقصة تأهيل 13 جراج للحملات الميكانيكية فى محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ التى يمر  المصرف بها لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والفرز وإعادة التدوير والتخلص النهائى من المخلفات بطريقة آمنة. 

يشار إلى أن تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، الممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومنحة الاتحاد الأوروبى، بهدف تطوير وتعزيز  منظومة المخلفات الصلبة وإعادة تأهيل البنية التحتية.

وقامت لجنة التقييم الفنى المشكلة بقرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية رقم (42) لسنة 2024 بزيارة مواقع الجراجات فى محافظتى الدقهلية وكفر الشيخ لمعاينة مواقع المشروع ضمن إجراءات التقييم الفنى للعروض المقدمة .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على ضرورة التدقيق فى العروض المقدمة لاختيار العروض الأكفاء التى تضمن تنفيذ المشروع بالجودة المطلوبة لتحقيق الاستدامة وتفعيل الهدف من المشروع بفاعلية وكفاءة.

وأكد وزير التنمية المحلية علي الدعم الكامل من وزارة التنمية المحلية  للمحافظات والذى يتمثل فى تشكيل لجنة التقييم من عناصر ذات خبرة تضم استشاريين فى المخلفات الصلبة والمشتريات والعقود بوحدة تنفيذ المشروع بالوزارة وعدد من المهندسين الميكانيكيين والمدنيين وعناصر من وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة وخبراء من جهاز شئون البيئة بالإضافة إلى استشارى الدعم الفنى لوحدة تنفيذ المشروع بالوزارة ، كما تضم اللجنة مديرى إدارات المخلفات فى المحافظات التى يتم تنفيذ المشروع بها . 

وقامت اللجنة بمعاينة مواقع جراجات الحملة الميكانيكية بمركزى نبروه وبلقاس بمحافظة الدقهلية وأيضاً مواقع جراجات الحملة الميكانيكية بكفر الشيخ ويبلغ عددها 6 مواقع  وهى جراج التدخل السريع بكفر الشيخ ، جراج حى شرق كفر الشيخ ، جراج حى غرب كفر الشيخ ،جراج بيلا ، جراج الحامول و جراج بلطيم .

وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة الانتهاء من أعمال التقييم والترسية لبدء التنفيذ فى المحافظات .

جدير بالذكر ان مشروع مصرف كيتشنر  – مكون المخلفات الصلبة- الذى تنفذه الوزارة أحرز خطوات تنفيذية جادة فى الشهور القليلة الماضية حيث تم طرح 5 مناقصات للمشروع وتم ترسية مناقصتين منهم، وتم تسليم المواقع المقاولين والبدء الفعلي فى تنفيذ الأعمال على الأرض.

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التنمية المحلية تطهير مصرف كيتشنر المخلفات الصلبة البنك الاوروبي

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