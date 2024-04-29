سمير صبري: الدفعة الجديدة من أموال مشروع رأس الحكمة تساهم في ضبط سعر الصرف

كشف الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، تفاصيل جديدة عن تسلم مصر الدفعة الثانية من أموال صفقة رأس الحكمة، مشيرا إلى أن هذا الدفعة من الأموال تساهم بقوة في الاقتصاد المصري.



وأضاف سمير صبري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن من المقرر وصول الدفعة الجديدة من أموال صفقة رأس الحكمة خلال ساعات قليلة جدا، وتساهم بقوة في ضبط أكبر لسعر الصرف.



وتابع الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن يصل للبلاد ما يقرب من ١٤ مليار دولار وهى أموال الدفعة الثانية من أموال رأس الحكمة، مشيرا إلى أن خلال الفترة المقبلة سيكون هناك مشروعات أخرى في رأس جميلة.

