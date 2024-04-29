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رئيس التحرير
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ديني

"خريجي الأزهر" تكرم مؤسسة أبو العينين لدورها في رعاية الطلاب الوافدين وحفظة القرآن

خريجو الأزهر تكرم
خريجو الأزهر تكرم مؤسسة أبو العينين

كرّمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم الاثنين، مؤسسة أبو العينين الخيرية، لدورها في رعاية الطلاب الوافدين وحفظة القرآن الكريم، وذلك في حفل تسليم جوائز المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن، والتي جرت وقائعها في شهر رمضان الماضي.

خريجي الأزهر تكرم مؤسسة أبو العينين لدورها في رعاية الطلاب الوافدين

وتسلم درع المنظمة الشيخ مصطفى عزت، المدير التنفيذي لمؤسسة أبو العينين الخيرية، الذي شدد على دعم المؤسسة لأكثر من ألفي طالب شهريًا وتذليل كافة العقبات ليكونوا خير سفراء لمصر وللأزهر.

وقسمت المسابقة هذا العام إلى ثلاثة مستويات، المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني: حفظ نصف القرآن الكريم، المستوى الثالث: مسابقة الأصوات الحسنة.

وتقدم لهذه المسابقة عدد كبير من الطلاب الوافدين الدارسين بالمرحلة الجامعية وقبل الجامعية، واستمرت الاختبارات لمدة ثلاثة أيام، ويوم واحد للتصفية النهائية لتحديد الفائزين بالمراكز الأولى لكل مستوى، وأتاحت هذه المسابقة الفرصة لمن لم يسبق لهم الفوز بإحدى جوائزها في الأعوام الماضية.

المحرصاوي: حفظ القرآن نعمة كبرى ومن اصطفاهم الله بها يجب أن يحافظوا عليها

مؤسسة أبو العينين الخيرية و«خريجي الأزهر» يكرمان الفائزين في المسابقة القرآنية للوافدين.. صور

تم تشكيل سبع لجان لإجراء الاختبارات، ثلاث لجان لإجراء الاختبارات للمستوى الأول، ومثلها للمستوى الثاني، ولجنة واحدة للأصوات الحسنة، وقد حصل الفائزون على جوائز مالية قيمة وشهادات تقدير، وتم منح درع المنظمة لمؤسسة أبو العينين الخيرية، وشهادات تقدير للجان الاختبارات.

وشهد الحفل الدكتور نظير عياد- الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور عبدالدايم نصير - أمين عام المنظمة، والدكتور محمد المحرصاوي، وأسامة ياسين - نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وقال أ.د. محمد المحرصاوي -نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة: إن هذه المسابقة تأتي في إطار تشجيع الطلاب الوافدين على حفظ كتاب الله تعالى والتسابق في أشرف ميدان وهو ميدان حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه.

ولفت المحرصاوي خلال كلمته، إلى أنه على قدر القرب من الله يكون عطاء الله لك، وأن حفظ القرآن الكريم نعمة كبرى والله تعالى اصطفاكم بهذه النعمة فحافظوا عليها. 

وجاءت أسماء الفائزين في المسابقة كالتالي:

حفظ القرآن الكريم كاملًا
محمد البر من إندونيسيا
هدينيو عبد الماجد 
محمد بشير عمر كثير النيجر
إدريس جدهم دنا نيجيريا
كواندا بوبكار بوركينا فاسو

حفظ نصف القرآن الكريم 
محمد شريف حسن بنجلاديش
محمد ساميجولين عصمت روسيا
منى عبدالحكيم محمد كندا
رحمة الله روسيا

الأصوات الحسنة
إبراهيم سليمان كاووا نيجيريا
محمد فرقان بن محمد ضمير باكستان
خالد إبراهيم ثاني نيجيريا
جهاد كرنياوان ايوب إندونيسيا 
آدم اونجا محمد تركيا
طه أحمد محمد بكري اليمن
علي حسن عباس الفلبين
تنوير احمد بنجلاديش
أحمد الله ظفر خان أفغانستان
محمد شاهد حسن بنجلاديش
أحمد محسن سالم اليمن
أشرف الزمان بنجلاديش 
سفيان عمر جيغا نيجيريا 
أبوبكر محمد إدريس نيجيريا

الأزهر المنظمة العالمية لخريجي الازهر مؤسسة ابو العينين القران الكريم رعاية الطلاب الوافدين المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الأصوات الحسنة

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مؤسسة أبو العينين الخيرية و«خريجي الأزهر» يكرمان الفائزين في المسابقة القرآنية للوافدين.. صور

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