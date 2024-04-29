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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس القومي للامتحانات ينفي اختراق حسابه الشخصي عبر فيس بوك|ويحذر من الشائعات

مدير المركز القومي
مدير المركز القومي للامتحانات والتقييم

نفى  الدكتور رمضان محمد مساعد وزير التربية والتعليم للإمتحانات والتقويم التربوي ومدير المركز القومي للامتحانات والتقييم ، كل ما أثير بشأن اختراق حسابه  الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وقيام مجهول بإرسال رسائل عبر الماسنجر للأصدقاء لطلب تحويل مبالغ مالية. 

 

حيث قال الدكتور رمضان محمد مساعد وزير التربية والتعليم للإمتحانات والتقويم التربوي في تصريح خاص لموقع صدى البلد : هذا الكلام لا أساس له من الصحة نهائياً .

 

وحذر الدكتور رمضان محمد مساعد وزير التربية والتعليم للإمتحانات والتقويم التربوي جميع أولياء الأمور والطلاب والمعلمين من الانسياق وراء أي شائعات مثيرة للجدل يتم تداولها عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك .

 

وناشد الدكتور رمضان محمد مساعد وزير التربية والتعليم للإمتحانات والتقويم التربوي الجميع بضرورة الإلتزام فقط بما يتم الإعلان عنه رسميا في البيانات الرسمية الصادر من وزارة التربية والتعليم ، والبعد عن أي أخبار مغلوطة يتم تداولها بشكل غير رسمي بعيداً عن القنوات الشرعية الرسمية لوزارة التربية والتعليم .

 

وكان قد استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،  الدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومي للامتحانات والتقييم ، وذلك لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات في قطاع التعليم بمحافظة بورسعيد ، ومتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٣ / ٢٤ ٢٠ .

 

وذلك بحضور  دكتور حسيب محمد حسيب رئيس قسم العمليات والمعلومات بالوزارة ، والدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد .

وأكد محافظ بورسعيد أن  الأجهزة المختصة بالمحافظة قد كثفت استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادات ، مؤكدا على التنسيق الكامل بين مديرية التربية و التعليم و الأجهزة التنفيذية و رؤساء الأحياء لتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال سير الامتحانات .

وعلى جانب آخر .. كان قد شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  على إجراءات ضمان تأمين والحفاظ على سرية أوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الاعدادية باستخدام تقنية الباركود لضمان حقوق ومصلحة الطالب، موجهًا بضرورة مواصلة الاجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية، وكذلك تدوير عمال المدارس بين الإدارات التعليمية.

واستعدادًا لامتحانات الثانوية العامة والتأكيد على انضباطها، شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أيضا على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بضبط سير لجان الامتحانات. 

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