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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبيلة " أولاد سعيد" تفوز بشوط الماراثون في سباق الهجن التنشيطي بجنوب سيناء

سباق الهجن بجنوب
سباق الهجن بجنوب سيناء

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات سباق الهجن التنشيطي بمضمار  الهجن بطور سيناء، بحضور محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، وغريب حسان، عضو مجلس النواب السابق، ولفيف من مشايخ القبائل البدوية بجنوب سيناء.
 

 وقال يحيى بدر، مسئول السباق، إن هذا السباق يعد سباقا تنشيطيا للإعداد والتأهيل الماراثون المقبل المقرر إقامته بمضمار شرم الشيخ الدولي، كما يعد تدريبا عمليا للمشاركة في سباق الهجن المقرر انطلاقه خلال الأسبوع المقبل في العالمين.


وأوضح مسئول السباق في تصريح اليوم، أن السباق انطلق بمشاركة 60. متسابق من 7 قبائل بدوية من مختلف المحافظات المصرية، وشهد السباق تنافس شديد بين المشاركين، وسط حضور جماهيري من مشجعي ومحبي سباقات الهجن.


وأكد أن السباق تتضمن 7 أشواط، هم " مفاريد، حراير، اول صريمة، ثاني صريمة، ماراثون، لبانه أبقار، لبانه قعدان" ، لافتا إلى أن السباق كان لمسافات 5 كيلو، و  10 كيلو، و  12  كيلو ، و 3 كيلو.


وأعلن أن شوط الماراثون يعد من أهم الأشواط في سباقات الهجن، وفاز  فيه اليوم قبيلة أولاد سعيد، وجرى توزيع الكوؤس والجوائز في حضور لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


جدير بالذكر، أن مضمار طور سيناء جرى إنشاؤه بالمنطقة الصناعية على مساحة 2 كيلو متر بطول 5 كيلومترات، وعرض 30 متر، للتدريب وإقامة  السباقات التنشيطية.

 

جنوب سيناء سباق الهجن طور سيناء فوز

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