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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مشروعات النواب ترفع مذكرة إلى مدبولي لإنقاذ تدريب الشباب بعد اختلاف الوزارات

لجنة المشروعات الصغيرة
لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطه

قررت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة محمد كمال مرعى توجيه مذكرة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تفيد بعدم التعاون بين الوزارات فى وضع رؤية واستراتيجيه واضحة المعالم للنهوض بتدريب الطلاب ووضع مناهج تؤهل للعمل بالسوق الخارجى.


وتضمنت المذكرة الموجهة إلى "مدبولى" أن اللجنة شاهدت خلال ثلاث اجتماعات الاختلاف الشديد بين ممثلى الوزارات على عقد اجتماع مشترك وتحديد موعد للجلوس على ترابيزه واحده لوضع رؤيه للتدريب فى مصر طبقا لاحتياجات سوق العمل الخارجى.

وكان ممثلو لجنة التضامن قد أبدوا استعدادهم لاستقبال ممثلى الوزرارات فى مبنى ديوان وزارة التضامن الاجتماعى بالعجوزة لوضع رؤية للتدريب فى مصر طبقا لاحتياجات سوق العمل الخارجى، إلا أن ممثلى اللجنة فوجئوا بممثلى الوزارات بأن مكان وزارة التضامن بالعجوزة بعيد.


وحذر كمال مرعى رئيس اللجنة من عمل الوزارات فى جزر منعزلة لتوحيد الرؤى لتدريب الطلاب فى المدارس الفنية،
وقال إنه للأسف فنحن نواجه قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر فى أى لحظة وللأسف نحن نحاول على مدار ثلاثة اجتماعات أن يحدث التنسيق المطلوب حى نساعد الدولة وأولادنا فى الحصول على التدريبات والمهارات المطلوبة لسوق العمل الأوربى والعربى على حد سواء وسيكون ذلك بمثابة دخل اضافى من العملة الصعبه لمصر نتيجة لتحويلاتهم النقدية، بدلا من هروب اولادنا للخارج من خلال الهجره غير الشرعية التى اصبحت تؤرق السلطات الايطالية بعد ازدياد اعداد المصريين بالهروب الى اوربا نتيجة عدم وجود المناخ المناسب وعدم ايجاد الوظيفه والمرتب المناسب.

وأكد مرعى أن اجتماعات اللجنة مستمرة ولن تدرج اى شئ جديد على جدول الاعمال غير موضوع التدريب وسنواصل الاجتماعات حتى فى الاجازة البرلمانية حتى تضع الوزارات الرؤية واضحة المعالم للتدريب فى مصر طبقا لاحتياجات سوق العمل الاوربية والعربية.

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