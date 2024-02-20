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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة قناة السويس: توزيع أجهزة "لاب توب" للطلاب ذوي الهمم

صدى البلد

ثمن رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور جهود وزارة التضامن الاجتماعي لدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية تحت مظلة كيانات التعليم المختلفة.


جاء ذلك خلال تنظيم وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان بالتعاون مع جامعة قناة السويس احتفالية اليوم /الثلاثاء/؛ لتوزيع أجهزة "لاب توب" على الطلاب المكفوفين من ذوي الهمم بالجامعة، تحت رعاية وزيرة التضامن نيفين القباج ورئيس جامعة قناة السويس.


من جانبه..قال مستشار وزارة التضامن الدكتور صلاح هاشم إن وحدة التضامن الاجتماعي داخل الجامعة تعد وزارة تضامن مصغرة كاملة، حيث أنها تقدم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة، مؤكدا أن الوحدة تسعى إلى توثيق العلاقة بين الجامعة والمجتمع الخارجي.


وبدوره..أوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبدالنعيم أن الدولة تؤمن إيمانًا راسخًا بحقوق ذوي الهمم وتتعامل مع هذه الحقوق؛ انطلاقًا من نهج دستوري وتشريعي وضمان حقوقهم.


وقال إن الدولة بجميع مؤسساتها تولي اهتمامًا بالغًا بهذه الفئة باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع الإنساني وشريكًا أساسيًا في الوطن، وفي نهاية الاحتفالية تم تسليم 15 جهاز "لاب توب" على ذوي الهمم البصرية داخل الجامعة.

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