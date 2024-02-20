"عليا الوفد": انعقاد الهيئة شهريا.. ويمامة: سحب قرار إسقاط عضوية "حسان"

قرر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد سحب قرار إسقاط عضوية أمين الصندوق ياسر حسان وعودة عضويته في الحزب والهيئة العليا وعدم عودته لأمانة الصندوق لحين انتهاء اللجنة الخماسية المشكلة من الهيئة العليا للتحقيق معه، وتكليف أمين الصندوق المساعد المهندس مصطفي رسلان بأمانة الصندوق لحين انتهاء التحقيقات.

ووافق الدكتور عبدالسند يمامة علي قرار الهيئة العليا المنعقدة اليوم برئاسته بالانعقاد بشكل دوري كل إثنين الأول من كل شهر بدعوة من رئيس الحزب وطبقا لجدول أعمال

كما وافق علي تشكيل مجلس إدارة لجريدة الوفد يتم تشكيله وفقا للائحة الجريدة والحزب.

وتم تشكيل لجنة التحقيق الخماسية من أعضاء الهيئة العليا وهم صفوت عبد الحميد والنائب طارق عبدالعزيز والنائب محمد مدينه ومحمد عبد الجواد فايد وحاتم رسلان.