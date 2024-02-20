وفد من الجامعة العربية يصل مقديشو لدعم الصومال في مواجهة الاعتداء الإثيوبي

أعلن السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وصول وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومي وعضوية وزير مفوض زيد الصبان مدير ادارة القرن الإفريقي والسودان إلى العاصمة الصومالية مقديشو اليوم.

وقال سفير الصومال في بيان صادر عن السفارة الصومالية بالقاهرة، إن وفد الجامعة العربية جاء إلى جمهورية الصومال الفيدرالية حاملا خطابا من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بشأن تنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية رقم 8988 الذي صدر بتاريخ 27 يناير الماضي الخاص بدعم جمهورية الصومال في مواجهة الاعتداء الإثيوبي على سيادتها ووحدة أراضيها.

وجدد السفير إلياس شيخ عمر، التأكيد على موقف الصومال الرافض لمذكرة التفاهم غير القانونية التي وقعت بين إثيوبيا واقليم أرض الصومال – الواقع شمال غرب الصومال في الأول من يناير الماضي، مشددا على أن الصومال لن تتوانى عن الدفاع عن أراضيها في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية.

وثمن سفير الصومال، زيارة وفد الجامعة العربية والتي تعد رسالة واضحة للعالم أجمع بمساندة الأشقاء العرب للموقف الصومالي في أزمته الراهنة، مضيفا أن الصومال ماضية في اتخاذ كافة الإجراءات للزود عن سيادتها ووحدتها ولن نقبل بسياسة فرض الأمر الواقع.