كييف ترفض.. روسيا تكشف حقيقة التوصل لمبادرات جديدة للسلام بأوكرانيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين إن "موسكو لم تسمع بأي مبادرات سلمية لتسوية أزمة أوكرانيا خلال الأشهر الماضية".

وحسب “روسيا اليوم”، أضاف جالوزين: "حوالي عشرين دولة واتحاد إقليمي طرحوا مبادرات للتسوية بينها الصين والبرازيل ودول إفريقيا، والعديد من الأفكار التي قدمت احتوت على نقاط أساسية متفق عليها"، مشيرا إلى أن مبادرات جديدة كان لها أن تتبلور لو لم ترفض كييف ذلك مسبقا.

وتابع: "احتكر نظام زيلينسكي الحق في المبادرات السلمية، كما يروج مع الولايات المتحدة ودول الناتو لصيغة بائسة للحل، حيث يعرقل هؤلاء في الواقع طرح وجهات نظر أخرى للتسوية".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين جدد التأكيد مؤخرا أنه "لولا موقف الغرب لكانت الحرب قد انتهت قبل عام ونصف، وأن سلطات كييف لم تكن تريد ذلك.

وأوضح أن روسيا وافقت على اتفاقات مينسك "لأنها اعتمدت على نزاهة شركائها" و"حاولت تنفيذها، بغض النظر عن مدى صعوبتها بالنسبة للجانبين"، سواء أوكرانيا أو دونباس.