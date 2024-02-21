هشام آمنة: 200 مليون جنيه أعلي نسبة إقراض لـ "مشروعك"خلال يناير 2024

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن مشروعك نجح خلال شهر يناير الماضى من تحقيق أعلي نسبة إقراض منذ انطلاقه في 2015 بلغت حوالى 200 مليون جنيه لتنفيذ 852 مشروع.

وأشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي يقوم بها فريق عمل مشروعك بالوزارة والمتابعة علي مدار اليوم مع مديري مكاتب مشروعك بالمحافظات بالإضافة إلي التعاون والتنسيق الجيد مع البنوك الوطنية التي تتعاون مع الوزارة في مشروعك والتي بدأت منذ انطلاق العام الجاري في التوسع في خطط وبرامج دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات بالتعاون مع الوزارة ، وكذا الترويج والمرور علي مكاتب مشروعك للقاء العاملين والراغبين من الشباب في الحصول علي التمويلات اللازمة لمختلف الأنشطة والمشروعات المقدمة وتقديم الدعم المالي والفني و تشجيع الشباب علي ريادة الأعمال بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة .

ولفت اللواء هشام آمنة الى ان مشروعك تمكن خلال الفترة الماضية من التنسيق الفعال والهادف مع منصة " أيادي مصر " التابعة للوزارة والتي نجحت فى دعم المنتجات اليدوية والتراثية وتسويق المنتجات الكترونياً التي نتجت عن المشروعات التى قام بتمويلها مشروعك بالمحافظات ، مما ساهم في تحسين ودعم القدرة التسويقية لهذه المشروعات وزيادة فرص البيع والشراء والمساعدة في الوصول للأسواق وخلق فرص عمل للشباب والمرأة والفتيات فى ظل الأهمية الكبيرة لعمليات التسويق الالكترونى خلال الفترة الحالية.

ووجه وزير التنمية المحلية، القائمين على مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بضرورة الاستمرار في تدريب و رفع مهارات العاملين بوحدات "مشروعك" علي اساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضاً المفاهيم الاساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلي أنه يُوجد 260 مقراً لمشروعك تغطي جميع المراكز الإدارية على مستوى 27 محافظة، لتقديم تسهيلات للمتقدمين أهمها إصدار التراخيص المؤقتة والموافقات، مطالبا الشباب بالتوجه لأقرب وحدة محلية تابعة له لتقديم طلب للحصول على القرض المطلوب، مرفقا به دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، وعدد العمالة والتكلفة المبدئية، و يتم تحديد حجم القرض بعد مراجعة الأوراق وجدوى المشروع، ثم يتم إخطار المتقدم بالموافقة أو الرفض، و يتسلم المتقدم القرض خلال أسبوعين من تقديم الأوراق.

وكلف اللواء هشام آمنة، القائمين على برنامج «مشروعك» بتكثيف تنفيذ الحملات التوعوية عن المشروع خاصة في القرى والريف والجامعات للتعريف بأهمية العمل الحر والإنتاج، وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، وتقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض، وتوفير تدريب فني وإداري لهم، مشيراً إلى أهمية الارتقاء وتقديم الجانب التدريبي للشباب لتطوير المشروعات الصغيرة، وتشجيع فكر العمل الحر، والاستفادة من التجارب الناجحة التي حققها (مشروعك) في المحافظات مع زيادة التركيز على المناطق الأكثر احتياجا ومحافظات الصعيد.

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