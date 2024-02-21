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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير مصر السابق لدى موسكو: سباق التسلح سيظل متواجدا في النظام العالمي الجديد.. والضبعة النووية كنز لروسيا

محرر صدي البلد مع
محرر صدي البلد مع السفير عزت سعد

عقد مركز الدراسات العربية الأوراسية ندوة تحت عنوان “مستقبل التعددية القطبية بعد عامين من المواجهة الروسية الأطلسية في أوكرانيا”، وذلك لتناول ما يجري في المنطقة الأخطر في العالم منطقة أوراسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابقة ودورها والدول العربية في النظام الدولي الجديد.

وأجرت صدى البلد حوارا خاصا مع السفير المصري السابق لدي روسيا، السفير عزت سعد، عن ملامح النظام العالمي الجديد والدور الذي ستقوم به مصر في النظام الجديد.

قال سعد إن العلاقات الدولية كانت وستظل القوة بها عامل رئيسي في العلاقات بين الدول، لافتا إلى أن ما يحدث في غزة فيه تفاوت كبير في ميزان القوي بين دولة إسرائيل والشعب الفلسطيني الذي يحارب في حدود إمكانياتهم.

وأضاف السفير المصري السابق لدي روسيا، أنه للأسف الشديد في العلاقات الدولية عنصر القوي والتسليح بجانب القوى الناعمة وغيرها من القوى سيظل عامل حاسم في يد أي دولة تريد أن تتبوأ مكانة مرموقة في النظام الدولي الحالي أو جديد.

وتابع: “إذا كانت الدولة تريد أن يكون لها كلمة مسموعة في العالم مكانة تتكئ عليها بين الدول، لابد أن يكون لديها جيش قوي تستند عليه”.

وأشار إلى أن سباق التسلح بين الدول الخمس الكبري في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) خاصة بين روسيا والصين والولايات المتحدة، هو سباق كبير ومحتدم، خاصة أنه يشمل الأسلحة النووية.

ولفت إلى أن مبدأ حسن النوايا في العلاقات الدولية ليس له تواجد بين الدول في العالم.

وبخصوص مصر ودورها في النظام متعدد القطبية الجديد، قال سعد إن روسيا وغيرها من الدول تضع مصر في مكانة متميزة عن أي دولة أخرى في المنطقة.

وأشار السفير المصري السابق لدي روسيا إلى أن الحاكم في العلاقات بين أي دول العالم هي المصالح، وهو ما تحتكم عليه العلاقات بين مصر وروسيا.

ولفت إلى أن محطة الضبعة النووية التي تنشئها روسيا في مصر هي بالنسبة إلى موسكو كنز يضمن لموسكو علاقات طويلة الأمد مع القاهرة على مبدأ “أنا كسبان وأنت كسبان”.

وأوضح سعد أن مصر لديها مكانة كبيرة في المنطقة ومحورية ولديها إرث كبير وتاريخ لذلك روسيا تهتم بالعلاقات معها بشكل خاص.

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