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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير السعودية يسلم مصر وفلسطين حصتيهما للإفادة من الهدي والأضاحي

سفير المملكة والسفير
سفير المملكة والسفير الفلسطيني ومندوب مصر

قام السفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، في مقر السفارة اليوم، بتسليم كل من ممثل جمهورية مصر العربية اللواء محمد رضا، وسفير دولة فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح، حصتي البلدين الشقيقين من مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأَضاحي الذي تشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع تسليم حصة البلدين الشقيقين البالغة (25,000) أضحية لجمهورية مصر العربية و(30,000) أضحية لدولة فلسطين، بحضور المشرف العام على المشروع الدكتور عمر بن عبدالله عطية.    

وأكد السفير نقلي في كلمته خلال مراسم التوقيع، الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية في الإفادة من الهدي والأضاحي، ليس فقط داخل المملكة بل يمتد ليشمل 25 دولة حول العالم من بينها الشقيقتين مصر وفلسطين، بقيادة  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء  - حفظهما الله -   ، سائلاً المولى عز وجل أن يكلل الجهود الخيرة بدوام التوفيق والسداد.

من جانبه، نوّه سفير فلسطين في كلمة مماثلة بالجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -  لخدمة ودعم القضية الفلسطينية والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، معربًا عن الشكر للمملكة العربية السعودية على الإفادة من الهدي والأضاحي الذي يشمل سنويًا الشعب الفلسطيني والشعوب الأخرى.

وأضاف أن ما يقدمه المشروع يأتي في وقت الشعب الفلسطيني في حاجة ماسة له للتخفيف من حدة المعاناة اليومية التي يعيشها قطاع غزة جراء الحرب وجراء النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب وكافة احتياجات الحياة الأخرى.
 

من جهته، أشاد ممثل مصر اللواء محمد رضا، في كلمة مماثلة، بمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، منوّهًا بالتطوير المستمر الذي يحظى به هذا المشروع المبارك.   

     بدوره قال الدكتور عطيه إن حكومة خادم الحرمين الشريفين قد أنشئت هذا المشروع منذ أكثر من 40 عاماً، وذلك للتسهيل والتيسير على حجاج بيت الله الحرام وعموم المسلمين، لتأدية نسك حجهم وفديتهم وأضاحيهم، مشيراً إلى أن مساحة المشروع تمتد فوق ما يزيد عن مليون متر مربع، بطاقة إنتاجية تتجاوز 12 ألف رأس في الساعة الواحدة.

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