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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البطرني: مصر لديها أفضل بنية تحتية تشجع على زيادة الاستثمارات|فيديو

صدى البلد

كشف محمد زاهد البطرني، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة، تفاصيل تخصيص قطعة أرض بمنطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل.



المجموعة تسعى لزيادة مشروعاتها في مصر


وأضاف “البطرني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية  “صدى البلد”، أن مجموعة بن حيدر القابضة تأسست عام 1940 وتعمل في عدة مجالات عقارية وسياحية وتعليمية، لافتا إلى أن المجموعة تعمل على تنفيذ مشروعات استثمارية في مصر.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد عمر بن حيدر، إلى أن الدولة المصرية تهتم بالبنية التحتية مما يشجع على زيادة الاستثمارات، لافتاً إلى أن أفضل بنية تحتية تم عملها خلال السنوات الماضية.


وأكد محمد زاهد البطرني، أن المجموعة تسعى لزيادة مشروعاتها في مصر، مضيفا أنه تم الاتفاق على مشروع استثماري يُمثل نواة الاستثمارات في مصر بأكثر من 60 مليار جنيه مما سيسهم في جذب العديد من الشركات للعمل في مصر فضلا عن توفيره أكثر من 2000 فرصة عمل.

ونوه  محمد زاهد البطرني، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة ،بأن شبكة الطرق العملاقة تساعد المستثمرين على ضخ استثمارات في مصر، مؤكدا أن البنية التحتية القوية في مصر تشجع على ضخ مزيدا من الاستثمارات.

 

البطرني مجموعة محمد عمر بن حيدر المجتمعات العمرانية القاهرة الجديدة مصر

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