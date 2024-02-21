أستاذ علوم سياسية: اجتياح مدينة رفح الفلسطينية وارد جدا في شهر رمضان

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك جهودا مصرية كبيرة تبذل؛ للوصول إلى هدنة في غزة قبل شهر رمضان.

وأضاف الدكتور أيمن الرقب، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن الاحتلال الإسرائيلي يحتاج إلى هدنة، مشيرا إلى أن اجتياح الاحتلال لمدينة رفح الفلسطينية وارد جدا في شهر رمضان.

وأشار إلى أن عقلية نتنياهو، تتمثل في أن “اجتياح رفح الفلسطينية سيحقق له الانتصار، وسيجد من خلاله الأسرى”.

وقالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، إنّ الحاجة ماسة الآن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومن وجهة نظر مصر فإنّ الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة هي أراضٍ محتلة.

وأكدت أنّ سياسة الأمر الواقع التي تفرضها إسرائيل لتغيير شخصية هذه الأراضي؛ غير شرعية ومحظورة في القانون الدولي.