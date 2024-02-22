ارتفاع عدد ضحايا انقلاب ميكروباصين إلى 4 متوفين و15 مصابا بالدقهلية..صور

ارتفع عدد ضحايا انقلاب ميكروباصين بمياه إحدى الترع على طريق ميت غمر- اجا إلى ٤ متوفين و١٥ مصابا وتم نقلهم الى مستشفى ميت غمر.

وكانت ميكروباصين قد انقلبا بمياه الرياح التوفبقى امام عزبة شاهين التابعة لمركز ميت غمر مما أدى لوقوع مصابين ومتوفيين.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود اشارة بسقوط وانقلاب ميكروباصين بمياه البحر

انتقل ضباط المباحث الى مكان الحادث.



وتم الدفع ب 12 سيارة اسعاف وجار نقل المتوفيين والمصابين الى مستشفى ميت غمر وتم تحرير المحضر اللازم لاخطار النيابة العامة.



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