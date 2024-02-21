جثمان مقسوم نصّين | مشهد صادم في جنازة شهيد الدقهلية.. فيديو

شيع أهالي قرى عزبة ثابت 7 وقرى حفير شهاب الدين بستامونى بمحافظة الدقهلية ، جثمان الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز حيث تم تشييع الجزء السفلى من جثمانه والذى عثر عليه مشطورا واختفاء الجزء العلوى منه وسط هتافات "لا إله الا الله الشهيد حبيب الله"، القصاص القصاص حق إيهاب مش هيروح بلاش".

جنازة شهيد الدقهلية



وأديت على الشهيد صلاة الجنازة منذ قليل وشهدت الجنازة بكاء وإغماءات من قبل أسرة الفقيد وأصدقائه وتم الدفن بمقابر عائلته.



وكانت نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية قد قررت اليوم الأربعاء، تسليم الجزء السفلى للفقيد إيهاب أشرف ودفنه بمقابر عائلته حيث عثر عليه منذ أيام.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية هوية الجثة المجهولة التي عثروا عليها بأحد المصارف حيث أن الجثة لشاب يدعى إيهاب أشرف عبدالعزيز طالب بالصف الأول الثانوي 16 عاما وتم العثور عليه بمصرف بين قرية الناقعة وقريه 7 ثابت (بحر التبن ) وتم تقييده وتقطيع جثـ ته.



وبسؤال والده، والذى يمتلك معرضا للأدوات منزلية وابلغ باختفائه منذ يومين قال إن والدته قامت بالاتصال به أثناء توجهه إلى احد الدروس الخصوصية بقرية الأمل بحفير شهاب الدين بستامونى.

ضحية الفدية

واطمأنت عليه ثم عاودت الاتصال به مرة أخرى فقام أحد الأشخاص المجهولين بالرد مطالبا إياهم بمبلغ قدره 100 ألف جنيه مؤكدا أن نجلهم معه. وتكثف مباحث الدقهلية من جهودها لكشف المتهمين في الواقعة وملابسات الحادث.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة الشاب يتم شطرها لنصفين وألقوا بها بأحد المصارف بقريه الناقعة.





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